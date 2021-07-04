أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

Print

الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

عاود السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.


ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.

الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس