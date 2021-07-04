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إسماعيل رئيسا لقطاع ناشئين انبي ومشاركة ٧ لاعبين مع الفريق الاول

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إسماعيل رئيسا لقطاع ناشئين انبي ومشاركة ٧ لاعبين مع الفريق الاول إسماعيل رئيسا لقطاع ناشئين انبي ومشاركة ٧ لاعبين مع الفريق الاول

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أعلن مجلس ادارة نادي انبي تعيين محمد اسماعيل رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي.

وسبق ولعب محمد اسماعيل بنادي اسكو سابقا في الدوري الممتاز وايضا لاعب نادي تضامن بيروت والنجمه اللبناني وحاصل علي لقب افضل لاعب في الدوري اللبناني لمدة ثلاث مواسم ولاعب نادي انبي في دوري الدرجه الاولي حتي صعود انبي للدوري الممتاز.

حاصل علي العديد من الدورات التدريبيه ورخص الاتحاد الافريقي في التدريب وتتدرج في تدريب فرق قطاع الناشئين حتي تولي نائب رئيس القطاع لمدة سنوات ثم رئيسا للقطاع اعتبارا من موسم2020/2021 وحتي الان يتبني استراتيجية تصعيد اللاعبين للفريق الاول و فلترتهم أولأ بأول.

وشارك اليوم 7 ناشئين في مباراة بيراميدز لأول مره منذ انشاء النادي.

المصرى اليوم

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