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قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي أحرز 3 أهداف في 5 دقائق في مرمى سموحة بالمباراة التي تقام حاليا في الدوري «البرازيل معرفتش تعملها».

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد شريف ساحر وحسين الشحات بيفوق وعلي معلول ربنا كرمنا معاه ، ميسي يضيع ركلات جزاء ورونالدو .

واستكمل موسى قائلا «بطولة الدوري مزاجنا وبتاعتنا حتى لو فاز الأهلي بأفريقيا».

وتابع أن حارس سويسرا أحسن حارس في بطولة أوروبا ولو أكملت سويسرا لحصل على اللقب بجدارة فهو الحارس الطائر.

وتوقع موسى وصول إيطاليا وانجلترا للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا.