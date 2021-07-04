أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد موسى: البرازيل معرفتش تعمل اللي عامله الأهلي في سموحة..

Print
أحمد موسى: البرازيل معرفتش تعمل اللي عامله الأهلي في سموحة.. فيديو أحمد موسى: البرازيل معرفتش تعمل اللي عامله الأهلي في سموحة..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي أحرز 3 أهداف في 5 دقائق في مرمى سموحة بالمباراة التي تقام حاليا في الدوري «البرازيل معرفتش تعملها».

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد شريف ساحر وحسين الشحات بيفوق وعلي معلول ربنا كرمنا معاه ، ميسي يضيع ركلات جزاء ورونالدو .

واستكمل موسى قائلا «بطولة الدوري مزاجنا وبتاعتنا حتى لو فاز الأهلي بأفريقيا».

وتابع أن حارس سويسرا أحسن حارس في بطولة أوروبا ولو أكملت سويسرا لحصل على اللقب بجدارة فهو الحارس الطائر.

وتوقع موسى وصول إيطاليا وانجلترا للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو