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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مسرح سيد درويش يعد أحد الكنوز المعمارية المميزة، حيث وقف عليه زعماء وملوك وفنانون كبار.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها مساء الأحد على هامش انطلاق احتفالات مئوية مسرح سيد درويش الذي ترعاها دار الأوبرا المصرية.

وأضافت «عبدالدايم» أن اليوم هو يوم عيد للفن، وأن مبنى سيد درويش وقف يرصد تاريخ الفن وشهدت جدرانه فنونا مختلفة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن مصر ستبقى قبلة الفن والفنانين وستظل الإسكندرية منارة الفن.

كانت وزيرة الثقافة يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد افتتحت الأحد فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وتتواصل على مدار 4 أيام.