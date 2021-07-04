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«الداخلية» تكشف حقيقة سحب رخصة سيدة لـ«ركن ونش المرور» مكان سيارتها بدمياط

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«الداخلية» تكشف حقيقة سحب رخصة سيدة لـ«ركن ونش المرور» مكان سيارتها بدمياط «الداخلية» تكشف حقيقة سحب رخصة سيدة لـ«ركن ونش المرور» مكان سيارتها بدمياط

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نفى مصدر أمني، صحة ما جاء بمقطع لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة «بإدارة مرور دمياط» بطلبه تحريك سيارتها لركن «الونش» مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ارتكابها مخالفة (انتظار خاطئ).

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء الأحد: «ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له انتظارا خاطئا لإحدى السيارات قيادة الشاكية فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية فقامت بالسير مسافة 30 مترا وتوقفت بالانتظار الخاطئ مرة أخرى فتوجه إليها وقام بسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم اتباع تعليمات المرور والانتظار الخاطئ، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير».

المصرى اليوم

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