سمير كمونة: رمضان صبحي مينفعش يكون كابتن على حجازي

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أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي اتخذ قرارًا صحيحًا بإعطاء أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، شارة القيادة في أولمبياد طوكيو.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«شوقي غريب اتخذ قرارًا صحيحًا بإعطاء أحمد حجازي، شارة القيادة في أولمبياد طوكيو، على حساب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز»، مضيفًا :«رمضان صبحي مينفعش يكون كابتن على أحمد حجازي، الأكبر منه سنًا، وصاحب الخبرات الكبيرة سواء مع الممنتخب الأول أو الأندية التي تلعب لها».

وأضاف :«شوقي غريب، لجأ إلى ترتيب الأقدمية في المنتخب الأول، لذلك أعطى حجازي، شارة القيادة»، مضيفًا :«تنصيب حجازي، قائدًا للمنتخب في الأولمبياد، لن يثير غضب رمضان صبحي، خاصة أنه أكبر منه سنًا».

يُذكر أن شوقي غريب اختار ثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة مع المنتخب في الأولمبياد، وهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.