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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث

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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث

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استقبل الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الأحد، الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بالمعهد.

وأشاد الفقي بالنهضة التي قام بها الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة والاهتمام بالبشر والحجر، مؤكدا دعم مكتبة الإسكندرية لتلك الأعمال التراثية، وخاصة التراث الثقافي غير المادي، وموضوعات التراث العام وذلك لأنها انصهار عربي مشترك.

وأشار الفقي إلى أن التراث الثقافي هو الذي يبقي ويستقر في ذاكرة البشر.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، إن التجربة الكبيرة لمكتبة الإسكندرية ولمصر بالإضافة إلى التجربة الشارقية ومعهد الشارقة للتراث، سيكون لهما مردود إيجابي على الوسط الثقافي وخاصة التراث الثقافي.

وحمل المسلم مذكرة تفاهم و مشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث.

المصرى اليوم

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