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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في تصريح إلى قناة العربية أن التوافق موجودٌ بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة.

وقال: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقًا".

وأضاف: "‏لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد. أحضرُ اجتماعات أوبك+ منذ 34 عامًا ولم أشهد طلبًا مماثلاً".

وشدد سموه على أن تُعدُّ أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية.

وقال: "أمثِّل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".

وعن الاجتماع القادم قال: "لستُ متفائلاً ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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