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قناة السويس: انتهت جولات المحاكم مع سفينة «إيفرجيفن».. وحفظنا حقوقنا بالكامل

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قناة السويس: انتهت جولات المحاكم مع سفينة «إيفرجيفن».. وحفظنا حقوقنا بالكامل قناة السويس: انتهت جولات المحاكم مع سفينة «إيفرجيفن».. وحفظنا حقوقنا بالكامل

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة «إيفرجيفن» انتهت، وتم الحفاظ على حقوق الهيئة كاملًا والحفاظ على العلاقة مع الشركة، كما تم الحفاظ أيضًا على العلاقة السياسية مع اليابان.

وأضاف رئيس قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن العالم الآن يتحدث عن الإنجاز الذي حققته هيئة قناة السويس في إنقاذ السفينة وتعويمها خلال أسبوع، كما أن هذه الأزمة وجهت بأهمية قناة السويس لمصر والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه تم مرور 9760 سفينة من بداية 2021 حتى شهر يونيو بزيادة 2% عن العام الماضي بتحقيق 3 مليارات دولار.

وأوضح أنه يوم الأربعاء القادم سيكون التوقيع النهائي والسماح للمركب بالمغادرة ونهاية المفاوضات بعد 3 أشهر، مؤكدًا أن هناك حفل يوم 7 يوليو في حضور الشركاء ووكلات الأنباء الأجنبية، والشركة ستقدم للهيئة قاطرة هدية بشد 75 طنا.

المصرى اليوم

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