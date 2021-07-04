عابد عناني: دوري في «الطاووس» سبب لي مشكلات كثيرة

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قال الفنان عابد عناني، إنه واجه مشكلات كثيرة في الشارع، بعد تجسيد دور المغتصب في مسلسل «الطاووس»، كاشفاً عن المشكلات التي واجهها بعد دوره في مسلسل الطاووس الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضانى الماضي.

وأضاف «عناني»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنه كان يجلس في المنزل خوفًا من المواطنين، بعد الدورين الذين قدمهما في مسلسل «الاختيار 2» و«مسلسل الطاووس»، قائلًا: «كنت عارف إن تجسيد شخصية الإرهابي في الاختيار هيكون ليه نوع من التأثير على الجمهور».

وأشار الفنان عابد عناني، إلى أن ردود الأفعال على السوشيال ميديا كانت قاسية جدًا هذا العام؛ خاصة بعد الموسم الرمضاني«، معقبًا:»جاء ذلك بسبب تواجدي في دورين والناس كرهتهم فعلاً وكان بيوصلني رسائل من الناس تخض«.