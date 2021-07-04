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عابد عناني: سعدت بنجاح دوري في مسلسل «الاختيار 2»

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عابد عناني: سعدت بنجاح دوري في مسلسل «الاختيار 2» عابد عناني: سعدت بنجاح دوري في مسلسل «الاختيار 2»

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قال الفنان عابد عناني، إنه شعر بسعادة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، هذا العمل الوطني الأبرز خلال السنوات الماضية، والجزء الأول كان سبب شهرته بين الجمهور، مشيرًا إلى أنه شعر بحالة من التخوف من كره الجمهور بسبب المشاركة في الجزء الثاني، لأن المشاهدين تفاعلوا جدا مع الجزء الأول.

وأضاف «عناني»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشاهد مسلسل «الاختيار2» توضح للمشاهدين تفاصيل لم تكن معروفة عن العمليات الإرهابية، ومشاهد أخرى تكملة لعدد من الخيوط التي ظهرت في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، لتوضح الكثير من الأحداث التي وقعت على مدار الأعوام الماضية.

وتابع: «رغم مرور ما يقرب من عام عن دوري في مسلسل»الاختيار«، إلا أنه ما زال يلتقي الكثير من المشاهدين في الأماكن العامة، ويتحدثون معه عن ذلك الدور، وكيف أقنعهم بشخصية الإرهابي التي ظهر بها، وآخرون يمزحون معه عن حكاية»العربية الفيرنا«، ويسعد جدا بتذكر الجمهور لدوره بعد ما يقرب من عام».

المصرى اليوم

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