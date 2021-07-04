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: إجراءات «كورونا» بالمطارات سبب عدم اكتشاف أي سلالة متحورة في

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الحكومة: إجراءات «كورونا» بالمطارات سبب عدم اكتشاف أي سلالة متحورة في مصر : إجراءات «كورونا» بالمطارات سبب عدم اكتشاف أي سلالة متحورة في

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أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أي اجتماع لمجلس الوزراء أو لجنة مكافحة كورونا لا يخلو من الحديث عن موضوع السلالات المتحورة من ، ويتم مناقشة الوضع وخطورة السلالات المتحورة.

وأشار «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه حتى الآن لم يثبت اكتشاف أي سلالة من السلالات المتحورة داخل ، مشددًا على أن هذا بسبب ونتيجة تطبيق الإجراءات الجيدة في المطارات والمنافذ المختلفة.

وأوضح أن الإجراءات في المطارات تم تعديلها بأن من يحمل شهادة تتضمن حصوله على جرعتي فيروس كورونا، أو وجود تحليل «pcr» حال عدم الحصول على الجرعتين يدخل، إلا أنه حال وجود مواطن قادم من دولة بها السلالات المتحورة أو دولة بها انتشار وبائي لم يكتفي بالتطعيم أو تحليل الكورونا، ويتم اتخاذ إجراءات زيادة.

المصرى اليوم

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