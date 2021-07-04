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هل يتم منح المواطنين هدايا تحفيزية للحصول على لقاح كورونا؟.. توضح

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هل يتم منح المواطنين هدايا تحفيزية للحصول على لقاح كورونا؟.. الحكومة توضح هل يتم منح المواطنين هدايا تحفيزية للحصول على لقاح كورونا؟.. توضح

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رد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن منح المواطنين هدايا تحفيزية وتشجيعية مثل بعض الدول للحصول على لقاحات كورونا.

وقال السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، إن هذه الأفكار كلها إبداعية لهدف تشجيع الناس للحصول على لقاحات كورونا.

وتابع السفير نادر سعد، أننا وصلنا لمرحلة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الأشخاص على لقاحات كورونا، حيث أن هناك ثقة في اللقاحات ولا نحتاج الفترة المقبلة لمزيد من التشجيع.

وأوضح أن الجميع لديه حافز تشجيعي للحصول على اللقاحات، وأن الجميع يدرك أنها مأمونة ومهمة لحماية الشخص من الإصابة.

المصرى اليوم

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