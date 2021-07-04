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1735 نسخة من أمهات الكتب التراثية حصيلة مبيعات دار الكتب في 3 أيام بمعرض الكتاب

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1735 نسخة من أمهات الكتب التراثية حصيلة مبيعات دار الكتب في 3 أيام بمعرض الكتاب 1735 نسخة من أمهات الكتب التراثية حصيلة مبيعات دار الكتب في 3 أيام بمعرض الكتاب

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قال الدكتورة نيفين محمد، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن إجمالي مبيعات الدار خلال الـ3 أيام الأولي من معرض القاهر الدولي للكتاب في دورته 52 وصلت إلى 1735 نسخة من كتب التراث والكتب المحققة.

وأوضحت نيفين محمد، في بيان صحفي، الأحد، أن أكثر العناوين الأكثر مبيعا هي «عجائب الأثار» 4 أجزاء، و«أبكار الأفكار» 5 أجزاء، و«جواهر القرآن»، و« التواريخ» 6 أجزاء، و«ألف ليلة وليلة» 12 جزء، و«كتاب الأمالي للقالي» 4 أجزاء، و«أخبار البلدان» جزءين، و«أنباه الرواة على أنباه النحاة» 4 أجزاء، و«الشاهنامه»، و«اتعاظ الحنفا» 4 أجزاء، و«وثائق الديواني العالي» وأضافت أن الهيئة تقدم خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

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