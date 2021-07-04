★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، لتقام يوم 3 أغسطس المقبل.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لا أجد مبرر لاتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، وإذا كان هناك إصلاحات في استاد القاهرة، تكون منذ فترة من أجل إيجاد ملعب بديل، وليس قبل المباراة بـ24 ساعة، وليس تأجيلها لمدة شه».

وأضاف :«كان من الأفضل أن يخوض الزمالك تلك المباراة قبل فترة التوقف، خاصة أن الأهلي سيخوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا :«أنا شامم ريحة مش حلوة بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة، إلا إذا كان هناك سبب مقنع، لم يعلنه اتحاد الكرة حتى الأن».