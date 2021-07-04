الأهلي وسموحة ..ثلاثية خاطفة وهدف أبيض في ملخص الفترة الأولى

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تمكن الأهلي من التقدم على مضيفه سموحة بثلاثية نظيفة خلال أحداث الشوط الأول في اللقاء الذي يجمعهما ضمن فاعليات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهدت الفترة الأولى جانب خططي مفتوح من المدربين وهو ما استغله رفاق بيتسو موسيماني بتنظيم العديد من الهجمات المنظمة والكرات المرتدة السريعة التي وجدت تألق من الحارس المهدي سليمان كما تم إلغاء هدف ائع لحسين الشحات بداعي التسلل.

واستطاع محمد شريف تسجيل هدف التقدم من بينية رائعة مع طاهر محمد طاهر في الدقيقة 40، وضاعف زميله حسين الشحات التقدم بعد دقيقة واحدة من تصويبة رائعة على يمين حارس سموحة واختتم علي معلول ثلاثية الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وحاول لاعبي سموحة استغلال الوقت المحتسب بدل من الضائع والظهور هجومياً وتسجيل هدف تقلصي الفارق وهو الأمر الذي لم ينجح بسبب التنظيم الجيد من لاعبي الأهلي.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 42 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويحتل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.