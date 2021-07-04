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"الطبية" لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم "وعلان" تقدِّم خدماتها لـ135 مستفيدًا

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بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة اليمنية

قدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 135 مستفيدًا خلال المدة من 17 إلى 23 يونيو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 22 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 15 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 10 مراجعين، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 5 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 7 مستفيدين، فيما راجع شخصان عيادة الجراحة.


كما صُرفت الأدوية لـ 66 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 10 مرضى، ونُفِّذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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