محافظ سراة عبيدة يدشن حملة "آمنون" للتطعيم بلقاح كورونا

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دعا أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم عبر تطبيق "صحتي"

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، اليوم بمركز العسران الصحي، حملة " آمنون" لتقديم اللقاحات لطلاب وطالبات مدارس تعليم سراة عبيدة الفئة العمرية "من 12 إلى 18 عامًا" وذلك بحضور مدير التعليم د. حسن العلكمي ومدير القطاع الصحي سعيد آل راقع.

وقد توافد الطلاب والطالبات على مقر الحملة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من القطاع الصحي بمحافظة سراة عبيدة والمركز الصحي بالعسران.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم على ثرى هذه الأرض المُباركة حرصًا على سلامة الجميع.

ودعا "آل محضي" أولياء الأمور إلى سرعة المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم عبر تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من خطر الإصابة بهذا الوباء العالمي.

فيما أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل وتعاون مُشترك اعتمدتها إدارة التعليم منذ وقت مُبكر مع إدارة القطاع الصحي بالمحافظة بإطلاق حملات التطعيم داخل مراكز اللقاحات المُعتمدة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وتشمل حاليًا العمل على تسهيل حصول جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم على التطعيم وفق الإمكانات المتاحة للجانبين، مثمنًا باسم أسرة التعليم في المحافظة لجميع الكوادر الصحية جهودهم الكبيرة، ودورهم في مواجهة فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي.