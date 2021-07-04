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أحمد موسى: قناة السويس تجهز لاحتفال لإبحار «إيفرجفين» الأربعاء المقبل ()

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أحمد موسى: قناة السويس تجهز لاحتفال لإبحار «إيفرجفين» الأربعاء المقبل (فيديو) أحمد موسى: قناة السويس تجهز لاحتفال لإبحار «إيفرجفين» الأربعاء المقبل ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتخذت إجراءات عاجلة لتعويم السفينة الجائحة «إيفرجفين» في قناة السويس في 6 أيام، مشيرًا إلى أنها تسببت في تعطل حركة الملاحة وأدت إلى خسائر كبيرة ومئات الملايين من الدولارات.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد، أن السفينة «إيفرجفين» ستبحر أمام العالم الأربعاء المقبل، إلى الوجهة التي تريدها والعالم كله ينتظر هذه اللحظات.

وأوضح أن هيئة قناة السويس تجهز لاحتفال بحضور جميع وسائل الإعلام العالمية وعدد كبير من سفراء الدول ومالكي السفينة.

وأضاف أن رسالة مصر تقولها للعالم أن السفينة كانت في وضع غير قانوني وتم الاتفاق مع تسوية بعد الحفاظ فيها على كل حقوق مصر، وأن الشركة المالكة عليها تعهدات وملتزمة بها.

المصرى اليوم

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