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وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

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وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

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أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وتتواصل على مدار 4 أيام.

وشهدت الفعاليات إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش للمثال الدكتور جابر عبدالمنعم حجازي، بالإضافة إلى عرض لمقطوعات من الموسيقى العالمية.

وقالت عبد الدايم إن تزخر بتاريخ ثرى فى كل المجالات وتمثل بنيتها المعمارية جزءا هاما من تراثها الحضاري، مؤكدة أن مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة فى الإسكندرية ويعد شاهدا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التى جرت بمدينة الإسكندرية.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الاحتفال بمئويته يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات من مشرقة من تاريخ مصر الثري، مؤكدة الفخر بأيقونات الوطن التي شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة.

وتكرم وزيرة الثقافة على هامش الاحتفال 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح.

يشار أن الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش تشمل عروضا لفرق أوبرا القاهرة وأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى والرقص المسرحى الحديث وباليه أوبرا القاهرة وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ومركز تنمية المواهب بالإسكندرية، إلى جانب فرقتى ساوند تراك وفؤاد ومنيب.

المصرى اليوم

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