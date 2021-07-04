أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم العالي»: عودة 3 مستشفيات عزل لعملها الطبيعي بعد تسجيل «صفر كورونا»

Print
«التعليم العالي»: عودة 3 مستشفيات عزل لعملها الطبيعي بعد تسجيل «صفر كورونا» «التعليم العالي»: عودة 3 مستشفيات عزل لعملها الطبيعي بعد تسجيل «صفر كورونا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إجمالي عدد المستشفيات المخصصة للعزل بالمستشفيات الجامعية، كاشفًا عن الحصول على رقم صفر إصابات بفيروس كورونا في عدد من هذه المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، الأحد، أن إجمالي عدد المستشفيات الجامعية هي 115 بالإضافة إلى 5 مستشفيات من جامعة الأزهر.

وأوضح أن هناك 36 مستشفى مخصصة للعزل وباقي المستشفيات بها أقسام للعزل عند الاحتياج فقط، مشيرًا إلى أن هناك 3 مستشفيات منهم سجلوا صفر حالة وتم عودتهم للتشغيل العادي واستقبلت المواطنين لتقديم الخدمة الطبية في التخصصات المختلفة.

وعن توقعه للوصول إلى صفر حالات، يرى أن هذا يحدث إذا تخطت نسبة التلقيح من 40 إلى 50 %، حيث يمكن وقتها أن نصل إلى «زيرو» حالات داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن انخفاض عدد الحالات يرجع لجزء كبير من اتباع الإجراءات الاحترازية وتطعيمات المواطنين، حيث توقع أن يكون إجمالي عدد الملقحين وصل إلى 4 ملايين شخصًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو