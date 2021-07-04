«التعليم العالي»: عودة 3 مستشفيات عزل لعملها الطبيعي بعد تسجيل «صفر كورونا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إجمالي عدد المستشفيات المخصصة للعزل بالمستشفيات الجامعية، كاشفًا عن الحصول على رقم صفر إصابات بفيروس كورونا في عدد من هذه المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، الأحد، أن إجمالي عدد المستشفيات الجامعية هي 115 بالإضافة إلى 5 مستشفيات من جامعة الأزهر.

وأوضح أن هناك 36 مستشفى مخصصة للعزل وباقي المستشفيات بها أقسام للعزل عند الاحتياج فقط، مشيرًا إلى أن هناك 3 مستشفيات منهم سجلوا صفر حالة وتم عودتهم للتشغيل العادي واستقبلت المواطنين لتقديم الخدمة الطبية في التخصصات المختلفة.

وعن توقعه للوصول إلى صفر حالات، يرى أن هذا يحدث إذا تخطت نسبة التلقيح من 40 إلى 50 %، حيث يمكن وقتها أن نصل إلى «زيرو» حالات داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن انخفاض عدد الحالات يرجع لجزء كبير من اتباع الإجراءات الاحترازية وتطعيمات المواطنين، حيث توقع أن يكون إجمالي عدد الملقحين وصل إلى 4 ملايين شخصًا.