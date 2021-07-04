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أستاذ تمويل: موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي

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أستاذ تمويل: موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي أستاذ تمويل: موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري كان سيعاني بشكل كبير إذا حدثت أزمة كورونا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حققت معدل نمو بنسبة 5.6% قبل أزمة كورونا.

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مصر في عام 2007 حققت معدل نمو اقتصادي مرتفع، ولكنها في هذه الحالة لم تحقق تنمية، أي أن النمو الاقتصادي لم يكن يصل للمواطن أمام النمو الاقتصاد الآن فيشعر به كل مواطن في مصر، وهذا واضح من خلال المشروعات المختلفة التي تحدث في كل أنحاء مصر سواء إزالة العشوائيات أو مشروعات البينية التحتية.

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تعاني من خلل واضح، بسبب وجود عجز مزمن يصل لـ 13%، والجزء الأكبر من هذا العجز كان يُنفق على الإنفاق الجاري، أي أن الدولة تقترض من أجل الاستهلاك وليس للاستثمار، واستمرار هذا الوضع كان كارثيًا.

المصرى اليوم

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