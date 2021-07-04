تحرير 140 محضر متنوع فى حملة لرفع الإسغالات بمدينة الأقصر

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شنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الأحد، حملة تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والنقيب محمد فريد والنقيب محمد السيد وضباط شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر وتمت الاعمال بمناطق سوق الصنايع، شرق السكه، المحطة ،وشوارع المدينة والتلفزيون والمنشيه ويوسف حسن .

واسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر اشغال ،11 محضر بائع متجول،9 محاضر نظافة عامة،17 محضر مضبوطات متنوعة، 13 محضر تصالح عدم ارتداء كمامات،3 محاضر لمقاهى تقدم شيشه وضبط 14 شيشه، 57 محضر ازالات ادارية بالإضافة إلى ضبط 5 ميكروفون تسبب ازعاج .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.