أخبار عاجلة

تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
قبل عيد الاضحى ..التموين تضبط زيت وسكر الغلابة المدعم بالسوق السوداء -
تطبيق جديد لـ قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الموبايل (رابط و صورة) -
كيف يستعد كايزر تشيفز؟| تجهيز نجم موسيماني المفضل وثلاثة وعود -
تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش -
خلال العيد.. توافر السلع التموينية بـ61 مجمعا استهلاكيا بالجيزة وإلغاء إجازات -
التعليم : ضبط طالبين بأسيوط والإسكندرية لتهكير التابلت ونشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة -
LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي -
الأردن .. الحكم بسجن المتهمين بقضية الفتنة 15 عاما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحرير 140 محضر متنوع فى حملة لرفع الإسغالات بمدينة الأقصر

Print
تحرير 140 محضر متنوع فى حملة لرفع الإسغالات بمدينة الأقصر تحرير 140 محضر متنوع فى حملة لرفع الإسغالات بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الأحد، حملة تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والنقيب محمد فريد والنقيب محمد السيد وضباط شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر وتمت الاعمال بمناطق سوق الصنايع، شرق السكه، المحطة ،وشوارع المدينة والتلفزيون والمنشيه ويوسف حسن .

واسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر اشغال ،11 محضر بائع متجول،9 محاضر نظافة عامة،17 محضر مضبوطات متنوعة، 13 محضر تصالح عدم ارتداء كمامات،3 محاضر لمقاهى تقدم شيشه وضبط 14 شيشه، 57 محضر ازالات ادارية بالإضافة إلى ضبط 5 ميكروفون تسبب ازعاج .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو