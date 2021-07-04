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رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم إلى والدتها دلال عبد العزيز

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رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم إلى والدتها دلال عبد العزيز رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم إلى والدتها دلال عبد العزيز

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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، بورتريه لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ووجهت دنيا رسالة مؤثرة ودعوات لوالدتها بالشفاء وكتبت: «بحبك أوي يا مامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي».

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز تخضع للعلاج من مضاعفات حيث تعاني من تليف بالرئة وتخضع لوضع جهاز التنفس الصناعي.

كان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، قد كشف مؤخرا أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى- غير النافذ- أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

المصرى اليوم

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