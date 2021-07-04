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حميدتي يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق السلام في السودان

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حميدتي يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق السلام في السودان حميدتي يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق السلام في السودان

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، توفر الإرادة وحرص كافة الأطراف على المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى التقدم الذي حدث في تنفيذ عدد من البنود، لاسيما الترتيبات الأمنية وتشكيل قوات حماية المدنيين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مبعوثي دول الترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج»، المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويذر، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن.

وبحث اللقاء عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية وتشكيل قوات حماية المدنيين في دارفور.

وتلقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، تقريرا من ممثلي دول الترويكا حول زيارتهم لمنطقة كاودا بجنوب كردفان “في جنوب جمهورية السودان” مؤخرا، مشيدا بالجهود التي تضطلع بها هذه الدول لدعم عملية السلام في السودان.

المصرى اليوم

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