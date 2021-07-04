غدا.. الحكم علي 7 أجانب و2 مصريين في قضية الهيروين الكبرى بالبحر الأحمر

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تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامه دياب، غدا الاثنين، حكمها في قضية الهيروين الكبرى المتهم فيها 7 متهمين أجانب، بينهم 6 باكستانيين ومتهم إيراني، و2 مصريين في اتهامهم بجلب أكثر من 2 طن هيروين بالبحر الأحمر، تقدر قيمتها بـ2 مليار و50 مليون جنيه على متن إحدى السفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح»– 7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران، عقب تقنين الإجراءات، وتم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصا بجسم السفينة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالى: (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما)، (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما)، مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، و3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا)، و(4) هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ2 مليار و50 مليون جنيه.