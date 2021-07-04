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ديانا هشام: «أنا مش مخطوبة.. ومش هعيش مع واحد دمه تقيل»

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ديانا هشام: «أنا مش مخطوبة.. ومش هعيش مع واحد دمه تقيل» ديانا هشام: «أنا مش مخطوبة.. ومش هعيش مع واحد دمه تقيل»

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نفت الفنانة ديانا هشام ارتباطها أو خطبتها كما يتردد، وقالت: «أنا مش مخطوبة ومتخطبتش قبل كده خالص».

وقالت ديانا عبر «ستوري إنستجرام»: «معظم الأسئلة اللي بتجيلي بتكون خطيبك مش معاكي ليه وفين خطيبك، خطيبي معايا فين يا جماعة؟ أنا مش مخطوبة».

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: «يكون محترم وابن وناس ويراعي ربنا فيّ وفي أهلي ويبقى بيخاف عليّ، ولازم يبقى بيحب الأكل وبيعرف يطبخ، ويكون دمه خفيف ده أساسي، مش هعيش مع واحد دمه تقيل».

أضافت: «كمان يكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر عشان أنا بكره بتوع المظاهر، أهم حاجة ميبقاش في مظاهر في الموضوع، ويبقى عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وروحه حلوة وقلبه نضيف وبني آدم».

كانت ديانا هشام ظهرت مؤخرا بصحبة النجم محمد صلاح، ونشرت صورتها معه على شاطئ مدينة العلمين الجديدة عبر «إنستجرام»، وعلقت: «كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع».

المصرى اليوم

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