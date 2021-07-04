خبير مياه: الملء الثاني لسد النهضة يبدأ اليوم.. وتخزين مليار متر مكعب بنهاية الأسبوع

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن انهيار السد الإثيوبي وارد نتيجة عيوب فنية أو أسباب طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، خاصة أن إثيوبيا واقعة في منطقة شرق أفريقيا التي ينشط فيها الزلازل والبراكين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا لن تضار حال انهيار سد النهضة، حيث إن المنطقة المقام فيها السد ليست منطقة عمران، وغير مأهولة بالسكان.

ولفت الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه يمكن التغلب على أجزاء من المخاطر المائية الناجمة عن سد النهضة.

وأردف: "ما لا يمكن التغلب عليه هو السعة الكبيرة لسد النهضة والذي يتجاوز 70 مليار متر مكعب من المياه، إلى جانب كون السد مُشيد فوق منطقة مرتفعة على الخرطوم ما يهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون العاصمة، ويعرض السودان لحالة دمار شامل.

وأشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تضمن سلامة أي سد مهما كانت درجة كفائته، متوقعًا أن يكون سد النهضة قنبلة مائية تحدث خرابا كبيرًا حال انهياره.

واستطرد أنه لا يوجد قلق على السد العالي حال انهيار سد النهضة؛ حيث إن مصر بإمكانها حماية السد العالي في أي وقت، إضافة لكون السد العالي تم تصميمه بأعلى مستوى هندسي واحترافي.

وأوضح شراقي أن "الملء الثاني لسد النهضة يبدأ من اليوم (الأحد)، ومن المتوقع أن يصل الملء إلى مليار مترمكعب من الميار حتى نهاية الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة في حوض النيل الأزرق، على أن يصل إلى 7 مليارات خلال شهر، ولكن الإنشاءات الخاصة بالسد لا تحتمل أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه".

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن 40 % من مياه الأمطار التي تسقط خلال العام تهطل خلال شهر أغسطس على إثيوبيا.