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عصام سيكا يعلن أسباب رفض الاتحاد السكندري للائحة تعاقدات السلة

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عصام سيكا يعلن أسباب رفض الاتحاد السكندري للائحة تعاقدات السلة عصام سيكا يعلن أسباب رفض الاتحاد السكندري للائحة تعاقدات السلة

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قال عصام سيكا، نائب مدير نادي الاتحاد السكندري للشئون الرياضية، إن زعيم الثغر يرفض النظام الجديد لتعاقدات الأندية مع اللاعبين في الصيف الجاري.

وأضاف عصام سيكا، في تصريحات تليفزيونية، إن هذا النظام سيضعف ذلك من تدعيمات الفرق، مؤكدا :«الاتحاد سيضطر لدفع أموالا طائلة كرسوم تجاوز، ولو تم تطبيق النظام فالأفضل تخفيض الرسوم».

وتابع: «اتحاد السلة عرض على الأندية، لائحة رسوم التجاوز وطريقة التعاقدات للموسم الجديد وطالبنا بالمناقشة بعد أبوعين، ولكننا فوجئنا في اليوم التالي بإرسال فاكس رسمي للأندية بتطبيق اللائحة دون الحصول على موافقة من الأندية أو الجمعية العمومية».

وشدد: «النظام الذي سيطبقه اتحاد كرة السلة، لن يساهم في تطوير كرة السلة، أو تقوية نظام البطولة، فالدوري لايتنافس عليه كل موسم سوى فرق بعينها».

المصرى اليوم

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