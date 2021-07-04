سمير فرج: قاعدة 3 يوليو البحرية تهدف لحماية حقول الغاز في شرق المتوسط

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قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قاعدة 3 يوليو البحرية حلم تحقق على أرض الواقع بعد سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنها تحمي ثروات مصر الاقتصادية.

وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع بقناة صدى البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق طفرة كبيرة في القوات البحرية.

وواصل المفكر الاستراتيجي حديثه، قائًلا إن قاعدة 3 يوليو تهدف إلى حماية حقول الغاز في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنها تم إعدادها وفقًا للكود العالمي.

وتابع سمير فرج، أن مناورة قادر 2021 شارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المناورة بالذخيرة الحية بأرقى مستوى قتالي من التدريب.

وختم المفكر الاستراتيجي حديثه، مؤكدًا أن رسالة المناورة مضمونها أنه ممنوع الإقتراب من الاستثمارات الاقتصادية المصرية.