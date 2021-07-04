كريم حسن شحاتة: المعلم غير متحمس للعودة إلى التدريب

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أكد كريم حسن شحاتة، أن والده حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، غير متحمس للعودة للعمل في مجال التدريب مرة أخرى.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «حسن شحاتة، تلقى بعض العروض في الفترة الماضية، على رأسها من منتخب سوريا، ولكنه رفض تلك العروض تمامًا»، مضيفًا: «المعلم أصبح غير متحمس للعمل في مجال التدريب مرة أخرى».

وأوضح: «حسن شحاتة، لا يمانع في العمل في الفترة المقبلة كمستشار فني سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك».

وعن تجربته مع نادي البنك الأهلي، قال: «هدفنا أن يبقى الفريق في مسابقة الدوري في الموسم المقبل»، مؤكدًا: «الفوز على الفرصة سيعطي ثقة كبيرة للاعبين، خاصة في ظل قوة النادي البورسعيدي»، مشيرًا :«في حال بقاء الفريق بالدوري، نسعى لشراء كيرم بامبو، من الزمالك».