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الكشف على ألف مواطن ضمن قافله علاجية مجانية في الصف

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الكشف على ألف مواطن ضمن قافله علاجية مجانية في الصف الكشف على ألف مواطن ضمن قافله علاجية مجانية في الصف

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نظمت جامعة القاهرة قافلة طبية مجانية شملت ١٢ تخصصا طبيا في مركز ومدينة الصف بالجبزة، السبت، لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي بحاجة إلى تدخل إلى المستشفيات.

وساهمت القافلة في إجراء الكشف على حوالي ١٠٠٠ مواطن من أهالي قرية الأقواز والقري المجاورة لها، وتأتي ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وتم عقد لقاءات مع بعض الجمعيات الاهلية بحضور أساتذة من جامعة حلوان لرصد ودراسة المشكلات الاجتماعية والمشاركة في إتاحة الحلول لها تحت شعار حياة كريمة .

وفي أطار العمل الميداني قامت المحافظة برفع ٣٠ طن مخلفات وقمامة وحوالي ٨ طن مخلفات صلبه على مدار يومين من الطريق ٢١ بقرية الاخصاص وقرية المنيا وطريق عرب أبوساعد كما تم متابعة إلتزام شركات الجمع السكني بجمع المخلفات من المنازل بقرية غمازة الصغري .

وقد شملت المجهودات قيام مركز الصف بتطهير سحاره ترعه الاقواز الطرخانية وتم نقل ناتج التطهير إلى المقلب العمومي بواسطه معدات مديرية الري وذلك بمتابعة من العميد على عبدالله رئيس مركز الصف.

المصرى اليوم

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