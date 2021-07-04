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استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» ببني سويف

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استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» ببني سويف استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» ببني سويف

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أثنى الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكداً أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير أعده فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حول جهود المجلس في تنفيذ مبادرة«بطاقتك حقوقك» ، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات لهن،وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع،وحرصا على مساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات

وأوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس، أنه تم خلال شهر ونصف استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وغير القادرات بالمجان، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» التي ينفذها الفرع بقرى المحافظة مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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