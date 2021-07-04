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محافظ بني سويف: مجلس الوزراء يقرر اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل «منفعة عامة»

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محافظ بني سويف: مجلس الوزراء يقرر اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل «منفعة عامة» محافظ بني سويف: مجلس الوزراء يقرر اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل «منفعة عامة»

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2021، والذي تضمن اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كم بنطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة، والتنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف الخاصة بالمشروع.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بصدور هذا القرار الذي يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع، ويعجل من الخطوات التنفيذية، وذلك نظرًا لأهمية المشروع الحيوية، والذي تنفذه وزارة النقل، حيث يمثل إضافة كبيرة لشبكة الطرق وتدعيم للبنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل من خلال طريق آمن ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات، وذلك ضمن جهود الدولة في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تحديد مسار المحور الذي يبدأ من الطريق الشرقي القديم وانتهاءً بالطريق الصحراوي الغربي «القاهرة/ أسيوط»،مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء الجسر الترابي في المسافة صفر كم حتى الكيلو متر 6.5، وكذلك جاري تجهيز أعمال الخوازيق للمجرى الملاحي لنهر النيل،بجانب الانتهاء من الأعمال المساحية وإعداد حصر بأسماء الملاك الظاهريين، تهميدا لسرعة البدء في التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، لاسيما بعد صدور قرار المنفعة العامة للمشروع.

المصرى اليوم

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