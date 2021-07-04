الكشف المجاني على 3442 مواطنا خلال القوافل الطبية في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان اليوم، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية خريت بمركز نصر النوبة، وقرية الخور قبلي بمركز كوم أمبو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على ( 3442 ) مواطن. وقال الدكتور ايهاب حنفي، إن القوافل ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.