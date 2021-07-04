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الأقباط يحيون ذكري أول أسقف قبطي توفى بـ كورونا

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الأقباط يحيون ذكري أول أسقف قبطي توفى بـ كورونا الأقباط يحيون ذكري أول أسقف قبطي توفى بـ كورونا

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بباقات الورود وعلي أنغام الألحان القبطية الأرثوذكسية، اختتمت اليوم السبت، صلوات قداس ذكري الأربعين، للراحل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب العامر بالأقصر، والذي يعد أول اسقف مصري توفي بمضعفات وباء كورونا.

أقيمت الصلوات بدير الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وشارك في الصلوات أصحاب النيافة: الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. ووفود عن أديرة القديس الأنبا بيشوي والسريان بوادي النطرون، والمحرق بأسيوط، والرزيقات والفاخوري بالأقصر، وممثلون عن إيبارشيات أسوان، دشنا، طما، البحر الأحمر، إلى جانب مجمع رهبان الدير.

كما حضر للتعزية نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وطيبة للأقباط الكاثوليك وبرفقته عدد من الكهنة. ونعى قداسة البابا تواضروس، الأسقف الانبا سلوانس، وجاء في نعي قداسته: ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

كان الأنبا سلوانس قد رقد في الرب، يوم ٢٥ مايو الماضي، عن عمر تجاوز ٧٥ عامًا، بعد أن قضى في ويعد الانبا سلوانس، أول رئيس دير بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، يتوفي بوباء كورونا، وخلال نفس الاسبوع الذي رحل فيه في مايو الماضي، توفي خمس رهبان ينتمون لديري الأنبا باخوميوس «الشايب، ودير مارجرجس»الرزيقات«وكلاهما بمحافظة الأقصر بصعيد ، وتوفوا بمضاعفات .

والراحلون هم: الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والقس فيلوباتير الشايب، بالإضافة إلى ثلاثة رهبان دير مارجرجس الرزيقات هم: القمص لوقا الرزيقي، والراهب تواضروس الرزيقي، والقس موسى الرزيقي .

المصرى اليوم

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