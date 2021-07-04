اختتام أعمال ورشة “تمكين المرأة سياسيا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية”

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عمان - " وكالة أخبار المرأة "

اختتمت، اليوم السبت، فاعليات ورشة عمل، بعنوان “تمكين المرأة سياسيًا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية”، نظمها ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بالتشارك مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على مدار ثلاثة أيام في منطقة البحر الميت.

وأكدت رئيسة الملتقى، النائب ميادة شريم، إن الملتقى سيعمل على تطوير وتحديث عمله لمصلحة البرلمانية الأردنية، وتطوير عملها في مختلف المجالات، فضلًا عن إدراج أي توصيات جديدة تنبثق عن هذه الورشة تقدمها البرلمانيات في اجتماع قادم يُحدد في مجلس النواب لإضافتها إلى خطة عمل الملتقى والمعتمدة مسبقًا ليتم تنفيذها على أرض الواقع، وفق إطار زمني يتم تحديده بما يتناسب وواقع الحال.

وقالت إنه تم الخروج بالعديد من التوصيات التي تعني بوصول المرأة إلى مناصب عليا، مؤكدة على دور المرأة الأردنية سياسيا ووجوب العمل المشترك لكسب التأييد حول القضايا التي تخص المرأة.

وأشارت شريم إلى أن الملتقى يعمل على تطوير منظومة الإدارة المحلية، بحيث يعمل الرجل والمرأة معا، وذلك لضمان وصول المرأة سياسيا وتعزيز دورها، كما يتوجب ايضا الشراكة مع المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بمشاركة المرأة سياسيا في المناطق الأكثر تهميشا في المملكة

من جهتها، عرضت النائب زينب البدول خطة متابعة تنفيذ التشريعات، مشيرة الى انه سيتم متابعتها مع المعنيين كأن يقدم عدد من الموظفين للنواب دراسات حول القوانين التي مضى على تشريعها وقت طويل للتعرف على الثغرات ان وجدت، على ان يقوم النواب بعدها بالمطالبة بفتح تلك المواد للنقاش وحل تلك الثغرات.

بدوره، أكد مدير الدعم البرلماني في مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية)، يوهان همص، ضرورة وجود

مبادرات لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية.

واقترح بان يصبح الملتقى نقطة تجمع للجهات المختلفة التي تتشابك مع عمله، كالكتل واللجان النيابية والسيدات في مجلس الأعيان.