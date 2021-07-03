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رئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر

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بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية

رئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر

نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية العربية، التي افتتحها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح ، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية.

وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العَلَم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقَّد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.

وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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