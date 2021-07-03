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الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة مواقع في غزة

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الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة مواقع في غزة الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة مواقع في غزة

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قصفت طائرات الاحتلال الحربية مساء اليوم السبت موقعين للمقاومة وأرضا زراعيا في مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت بأربع غارات موقعا للمقاومة في محررة نتساريم جنوبي غربي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن الإصابات.

كما، استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية موقع للمقاومة في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة عدم وصول أي إصابات في القصف الإسرائيلي الأخير.

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان له إنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابع للمقاومة ومنصة إطلاق صواريخ وذلك ردًا على إطلاق بالونات حارقة، مهددًا بمواصلة هجماته.

المصرى اليوم

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