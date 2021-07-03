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التقي الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر اليوم السبت، بالكاتب الصحفي روبير الفارس، الذي أهداءه نسخة من كتابه المجلات القبطية دراسة تاريخيّة ومختارات والصادر مؤخرا عن دار روافد، وبارك البطريرك الكاتب وأشاد باهتمام الكاتب بإبراز تاريخ المجلات الكاثوليكية وتسليط الضوء على ما قدمته من تاريخ طويل من الثقافة والفكر المسيحي.

من جانبه قدم «الفارس» الشكر للأب البطريرك واثني على التعاون الذي وجده من الأب اسطفانوس دانيال راعي الأقباط الكاثوليك بطهطا، وما قدمه من وثائق استفاد منها في كتابه المجلات القبطية يقع في 511 صفحة من الحجم الكبير، ويقدم تاريخ للمجلات الأرثوذكسيّة والكاثوليكية والإنجيلية، ومختارات منها وقدمت له الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واسحق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي .