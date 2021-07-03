أخبار عاجلة

تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ -
استئناف طلاب «علمي الثانوية» امتحاناتهم بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية -
تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من الأكثر نكدًا الرجل أم المرأة؟.. خبيرة علاقات تُجيب

Print
من الأكثر نكدًا الرجل أم المرأة؟.. خبيرة علاقات تُجيب من الأكثر نكدًا الرجل أم المرأة؟.. خبيرة علاقات تُجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدى سالم، خبيرة علاقات، إن المرأة المصرية تحب من يفهما أكثر مما يحبها بشكل كبير، ويتقبلها كما هي بكل عيوبها وملامحها، متسائلة: «من هو الأكثر نكدا الرجل أم المرأة؟، موضحة أن الرجل يدخل من باب الشقة وعلى وجهه غضب ربنا وكشر الوجه.

وأضافت «سالم»، خلال لقائها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عررفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرأة دائمًا تقوم برد الفعل وليس الفعل؛ حيث تجد الرجل في حالة هيجان ووجهه كله غضب واستفزاز للمرأة؛ مما يهيأ الجو لوقوع الكثير من المشاكل، مشيرة إلى أن الرجل يتعامل مع أصدقائه وزملائه من النساء برقة وبشىء من الأناقة أكثر من تعامله مع زوجته.

وتابعت: «تدخل المرأة في أبواب الغربة النفسية مع زوجها وهما ليس بينهما أي إحساس أو مشاعر»، مشيرة إلى أن الرجل لديه كم كبير من الماديات والأعباء والديون والتي لا حصر لها وأقساط وقروض بنوك لا حصر لها ومشاكل كثيرة؛ ومن المفترض أن تُقدر المرأة كل هذه المشاكل ولا تتعارك معه على أتفه الأسباب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا