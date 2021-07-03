من الأكثر نكدًا الرجل أم المرأة؟.. خبيرة علاقات تُجيب

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قالت هدى سالم، خبيرة علاقات، إن المرأة المصرية تحب من يفهما أكثر مما يحبها بشكل كبير، ويتقبلها كما هي بكل عيوبها وملامحها، متسائلة: «من هو الأكثر نكدا الرجل أم المرأة؟، موضحة أن الرجل يدخل من باب الشقة وعلى وجهه غضب ربنا وكشر الوجه.

وأضافت «سالم»، خلال لقائها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عررفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرأة دائمًا تقوم برد الفعل وليس الفعل؛ حيث تجد الرجل في حالة هيجان ووجهه كله غضب واستفزاز للمرأة؛ مما يهيأ الجو لوقوع الكثير من المشاكل، مشيرة إلى أن الرجل يتعامل مع أصدقائه وزملائه من النساء برقة وبشىء من الأناقة أكثر من تعامله مع زوجته.

وتابعت: «تدخل المرأة في أبواب الغربة النفسية مع زوجها وهما ليس بينهما أي إحساس أو مشاعر»، مشيرة إلى أن الرجل لديه كم كبير من الماديات والأعباء والديون والتي لا حصر لها وأقساط وقروض بنوك لا حصر لها ومشاكل كثيرة؛ ومن المفترض أن تُقدر المرأة كل هذه المشاكل ولا تتعارك معه على أتفه الأسباب.