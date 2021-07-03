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حقق منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أوكرانيا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت 3-7-2021 على ملعب الأولمبيكو بروما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

تقد منتخب إنجلترا مبكرًا عن طريق قائده وهدافه هاري كين في الدقيقة 4، وعزز هاري ماجواير النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعاد كين ليسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يختتم جوردان هندرسون مهرجان الأهداف في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا على أوكرانيا 4-0.

بهذا الفوز يعود منتخب إنجلترا لملعبه ويمبلي الذي كان من المقرر أن يستضيف الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة، حيث يواجه منتخب إيطاليا نظيره إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلعب منتخب إنجلترا مع نظيره الدنمارك يوم الأربعاء.