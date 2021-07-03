واقعتها 4 مرات على السطح.. اعترافات سائق اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه وحملها منه بالمنصورة

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية، السبت، تجديد حبس سائق، 14 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء جنسيا ومواقعة ابنة شقيقه القاصر، ما أدى إلى حملها منه ووفاة الجنين في بطنها، مع استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتاة.

ترجع وقائع القضية إلى تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية بوصول الطفلة «س.م.م.ا»، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، ومقيمة بقرية ميت مزاح دائرة مركز المنصورة، مصابة بنزيف وآلام حادة لوجود حمل عنقودى خارج الرحم ووفاة الجنين داخل البطن وتحتاج لعملية إجهاض لاستخراج الجنين، واتهمت والدتها عمها بالاعتداء الجنسي عليها.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونوه النقيبان محمد صبح ومحمد قاسم، إلى المستشفي، وبالفحص أكد الأطباء أن الطفلة بها حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين بداخلها، ما تسبب في إصابتها بنزيف وآلام حادة.

وبسؤال والدتها، اتهمت «مسعد.أ.ص.ا»، 32 سنة، سائق تروسيكل ومقيم بقرية ميت مزاح، بالاعتداء جنسيا على ابنتها رغما عنها حتى حملت منه سفاحا وأكدت أن ابنتها أبلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع ابنة شقيقه وقيامه بمواقعتها جنسيا عدة مرات، ما تسبب في حملها.

وقال المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه واقع ابنة شقيقه برضاها 4 مرات على سطح منزلهم حيث يقطن هو وشقيقه في نفس المنزل وكل منهما فى شقة منفصلة، وكان يتقابل هو وابنة شقيقه على السطح وأقاما علاقة جنسية كاملة عدة مرات.

وأضاف أنه فى البداية أقنع ابنة شقيقه أنه يحبها وبدأ فى ملاطفتها ثم تطور الأمر بينهما لعلاقة جنسية كاملة ولكنها حملت منه وحاولت إجهاض نفسها بمساعدته ولكن حالتها ساءت وتم نقلها للمستشفى وانكشف أمرهما فأبلغت الطفلة أمها بالواقعة.

وأشار المتهم إلى أن شقيقه وزوجته لم يشكا فى لقائهما على السطح لأنه عمها، وكان شقيقه يعتبره ابنه الأكبر والصديق المقرب من أبنائه وبناته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفلة للطب الشرعى وفى الموعد القانونى قرر قاضى المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .