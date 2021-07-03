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صدر عن «المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة» بالتعاون مع «دار البستاني للنشر والتوزيع»، كتاب «أول كنيسة مارونية في مصر»، من تأليف المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.

يتناول الكتاب قصة أول كنيسة مارونية، تأسست في مصر، وهي كنيسة «البارجة»، التي كرسها الأب موسى هيلانة عام ١٧٤٥ في مدينة دمياط، كما يتضمن الكتاب حياة الأب هيلانه، وكتاباته، وأيقونته النادرة، وجدارية الكنيسة التذكارية، وآباء الرهبانية المارونية الحلبية (المارونية المريمية حاليًا)، الذين تعاقبوا على امر الرعية في دمياط.

يحوي الكتاب خمسة عشر فصلًا، وزينت غلافه لوحة من تصميم الفنانة التشكيلية اللبنانية إيمان خوري، وجاء في مقدمته: «١١٠ عامًا هي عمر كنيسة البارجة المارونية بمصر، ربما هو اقصر عمر لكنيسة مارونية، ليس في مصر فقط، بل في النطاق البطريركي ١١٠ عامًا، واثنا عشر من آباء الرهبانية المارونية الحلبية، الذين تولّوا أمر الرعية في دمياط بدءً من الأب موسى هيلانه، حتى آخرهم وهو الأب بطرس غبالي.

وكذلك اثنا عشر من الآباء، خدموا الرسالة المارونية وخدموا الرعية، وبذلوا حياتهم من اجل الآخرين، لا للموارنة فحسب، ولا لأبناء الطوائف الكاثوليكية فقط، ولكن لكل المسيحيين خدمةً للدين، وللأخوة المسلمين خدمةً للإنسانية.