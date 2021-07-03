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«السكة الحديد» تخصص 20℅ من تذاكر القطارات عبر الهاتف خلال إجازة عيد الأضحى

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«السكة الحديد» تخصص 20℅ من تذاكر القطارات عبر الهاتف خلال إجازة عيد الأضحى «السكة الحديد» تخصص 20℅ من تذاكر القطارات عبر الهاتف خلال إجازة عيد الأضحى

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أعلنت هيئة السكة الحديد، تخصيص 20% من تذاكر حجز القطارات المكيفة خلال إجازة عيد الاضحي عبر تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر من المقاعد المكيفة، وذلك بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة .

كانت الهيئة القومية لسكك حديد قد قررت تشغيل 20 قطارا وعربات مكيفة إضافية وروسى و"تحيا مصر"، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالى 131736 مقعدا يومياً، لخدمة ركاب الوجهين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى.

المصرى اليوم

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