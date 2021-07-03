ملتقي العربي لناشري الكتب: وجودنا في معرض القاهرة بارقة أمل في استرداد عافية الكتاب

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قالت عائشة حمد مغاور، الأمين العام للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، بالشارقة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب يمثل أهمية كبيرة، والمشاركة فيه تأتي في هذا الوقت كتجديد لعهد الملتقى مع كتاب الطفل، في المضي قدما نحو تحقيق أهداف الملتقى الرامية لتطوير كتاب الطفل العربي.

وأضافت في تصريحات صحفية أن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، يتفهم المعاناة التي عاشها الأطفال في ظل تحدي الجائحة، الذي أثر في حياتهم تأثيرا كبيرا، ولكنه على كل حال، كان تجربة جديدة تعلموا منها الكثير.

وقالت مغاور إن جناح الملتقي يستعرض عينات من إصدارات الناشرين الأعضاء، بجانب المطبوعات والمطويات التعريفية، كما ستعرض بمعرض القاهرة لأول مرة النسخة المحدثة لدليل ناشري كتب الأطفال، بجانب ما يتيحه الجناح لأعضاء الملتقى من عرض نماذج متميزة من إصداراتهم المتميزة من الكتب الموجهة للطفل العربي، وسيتم تكريم الفائزين بجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل لهذا العام، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت إن المشاركة في المعرض، تتيح لإدارة الملتقى الفرصة للجلوس إلى الناشرين المشاركين في هذا المعرض المهم، للتأكيد على رسالة الملتقى الهادفة ولتأكيد المسؤولية المشتركة لجميع الناشرين في حقل الطفولة، والتشجيع لتوسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بين العرب العاملين في صناعة كتاب الطفل، وكذلك من خلال هذا الحضور ستكون الفرصة متاحة لانضمام أعضاء جدد من دور النشر العربية المشاركة في هذا المعرض.

وأضافت أن هناك تحديا كبيرا يواجه الجميع، أما ناشري كتب الأطفال، فالتحدي عندهم أكبر، لأن دورهم أكبر، فهم بجانب استثمارهم في النشر يعتبرون بطبيعة الحال، جزءا لا يتجزأ من العملية التربوية والتنمية الذاتية للطفل العربي.

وقالت: «نأمل أن تحقق المشاركة أهدافها في تشجيع جميع ناشري كتب الأطفال للنهوض بدورهم وتجاوز ما رافق الجائحة من تداعيات، كان لها انعكاساتها على سوق الكتاب الورقي في كل مكان، وبعون الله نأمل أن يكون وجودنا في معرض القاهرة بارقة أمل وعلامة أخرى في استرداد عافية الكتاب، بل وعافية المجتمعيات عموما من آثار أزمة كورونا».