كارتيرون يرفض انضمام هذا اللاعب للزمالك

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، رفض فكرة التعاقد مع باسم مرسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما تم عرض اللاعب عليه عن طريق فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.

ويرى كارتيرون، أن مستوى باسم مرسي في الوقت الحالي لا يؤهله لقيادة هجوم القلعة البيضاء في الموسم الجديد، وأن هناك مهاجمين أفضل منه في الدوري المصري.

وطلب المدير الفني الفرنسي من إدارة الزمالك، ضرورة التعاقد مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، أو الكونغولي بن مالانجو، مهاجم نادي الرجاء المغربي.

يُذكر أن مسئولو نادي الزمالك، بدأوا في التجهيز للميركاتو الصيفي، والبحث عن تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بصفقات قوية وسد النقص في بعض المراكز.