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تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن الموجة الحارة الحالية

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تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن الموجة الحارة الحالية تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن الموجة الحارة الحالية

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حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع من 4 إلى 5 درجات لتصل درجات الحرارة ما بين 39 و40 درجة مئوية.

وأضاف «شاهين»، في اتصال هاتفي ببرنامج«مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» السبت،: «ما يزيد من الإحساس بالموجة الحارة الحالية هو الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة وزيادة سرعة الرياح والتعرض لأشعة الشمس والذي يجعل درجات الحرارة تتجاوز الـ42 والـ44 درجة».

وأشار إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي، مستطردًا: «الصيف من الفصول قليلة التغييرات ولذلك فالتغيرات في الأحوال الجوية عادة ما تكون محدودة والانخفاض قد يصل من درجتين إلى ثلاثة ولكن ما استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لن يتم الشعور بهذا الفرق».

المصرى اليوم

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