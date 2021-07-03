رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد مواقع فرع الإسكندرية

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بضرورة متابعة المواقع الثقافية بقطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، تفقد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، رافقه خلالها أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ومدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

شملت الزيارة قصر ثقافة مصطفى كامل تفقد خلالها مسرح ومرسم القصر، بالإضافة لتفقد مكتبة الكبار والأطفال ونادى تكنولوجيا المعلومات، كما شملت الزيارة تفقد بيت ثقافة 26 يوليو وبيت ثقافة رشدى.