إصابة 4 في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي

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استقبل مستشفى برج البرلس المركزي ٤ مصابين، بينهم طفل، في حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية مسطروه التابعة لمركز بلطيم.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قد تلقيا إخطارا بوقوع حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية مسطروه التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

وتبين إصابة كلا من ر. ك. م. ا، 55 عام، مقيم بمدينة سيدي غازي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، إ. م. م.، 11 عام، مقيم بقرية إبشان التابعة لمركز كفر الشيخ، مصاب بكدمات متفرقه بالجسد، م. م. م، 48 عام ،مقيم بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بكدمات متفرقه بالجسد، ر. ا. م. إ.، 50 عام، مقيمة بكفرالشيخ، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد،، فيما جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.